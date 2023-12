Angelina Mango: 'Che t’o dico a fa’ è certificato Disco di platino

Per la prima volta tra i big in gara alla 74° edizione del Festival di Sanremo, Angelina Mango raggiunge nuovi importanti traguardi: con oltre 16 milioni di stream e 20 milioni di view per il videoclip ufficiale, il singolo “Che t’o dico a fa’” (LaTarma Records/BMG) è oggi certificato disco di platino. Il brano, che ha conquistato le classifiche di tutte le piattaforme digitali, ha raggiunto anche la vetta della classifica radio Earone.

Un anno incredibile per Angelina Mango, che ha visto la cantautrice protagonista di numerosi successi: con oltre 200 milioni di stream audio e video, il suo disco “Voglia di vivere” - certificato disco d’oro - contiene il brano certificato triplo disco di platino “Ci pensiamo domani” - 51 milioni di stream e 18 milioni view - e il brano certificato disco d’oro “Voglia di vivere”. Lo scorso 1° dicembre è uscito, inoltre, il brano inedito “Fila indiana”, che è parte della colonna sonora di "Noi siamo leggenda", il nuovo teen drama a tinte fantasy diretto da Carmine Elia in onda su Rai2 e Prime Video.

Scritta da Angelina Mango con Alessandro La Cava e prodotto da Antonio Cirigliano, E.D.D. e Zef, “Che t’o dico a fa’”, di cui è disponibile il videoclip ufficiale, è il manifesto della cifra stilistica di Angelina, che vive la sua giovinezza in un tempo scandito dalla musica. Con il racconto di una notte di fuga tra le vie di Spaccanapoli, il brano è una presa di coscienza su quanto a volte l’unica soluzione per vivere senza pensare ai rimpianti sia scappare dalla realtà. È una conferma della “voglia di vivere” di Angelina e della necessità di godersi l’attimo.

Dopo aver incantato il suo pubblico per la prima volta con un tour tutto sold out nei club, Angelina è pronta a tornare live con “Pare una pazzia”, un imperdibile appuntamento che si terrà il 17 aprile al Fabrique di Milano, prodotto e organizzato da Live Nation.