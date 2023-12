Giusy Ferreri tra i protagonisti del Concerto di Natale in Vaticano

Giusy Ferreri è tra gli artisti che sabato 16 dicembre si esibiranno sul palco dell’Auditorium della Conciliazione di Roma in occasione della 31ª edizione del Concerto di Natale in Vaticano, in onda in prima serata il 25 dicembre su Canale 5.

Tra i brani che eseguirà con l’accompagnamento dell’Orchestra Italiana del Cinema diretta dal Maestro Adriano Pennino, Giusy Ferreri presenterà per la prima volta dal vivo “IL MEGLIO DI TE”, la canzone originale scritta ed interpretata dalla stessa Giusy per la colonna sonora del film “Il meglio di te” di Fabrizio Maria Cortese.

Oltre a prestare la sua voce, Giusy Ferreri firma il testo e le musiche della canzone originale, caratterizzata musicalmente da atmosfere sospese e malinconiche che fanno da cornice al testo in cui si racconta la storia dei due protagonisti del nuovo film di Fabrizio Maria Cortese, due anime che si perdono e si ritrovano quando nulla è più scontato.

Pubblicato da GGF music Srl e distribuito da Sony Music, mixato da Francesco Luzzi presso il Mulino Recording e masterizzato da Pietro Caramelli presso Energy Mastering, con la produzione esecutiva della stessa Giusy, “Il meglio di te” vede il produttore artistico Gabriele Cannarozzo al basso elettrico e alle chitarre aggiuntive, Andrea Polidori alla batteria, Davide Aru alle chitarre elettriche e acustiche, Will Medini al pianoforte e all’orchestrazione, Mattia Boschi al violoncello e Simone D' Eusanio al violino e alla viola.

Prodotto da Orange Pictures, Golden Hours Film, Sirio Studios e Rai Cinema e distribuito da Adler Entertainment, “Il meglio di te” vede nel cast Maria Grazia Cucinotta, Vincent Riotta, Dafne Scoccia, Anita Kravos, Simone Montedoro e Giusi Merli.