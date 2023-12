Antiriciclaggio, Perrini: 'Dopo attenzione commissione antimafia, giunta fissa linee guida per individuazione operazione sospette'

BARI - “Quando, nell’aprile 2022, lessi l’intervista del professor Emanuele Fisicaro, presidente del Centro Studi Europeo Antiriciclaggio ‘Pietro Vigna’, come presidente della Commissione regionale di studio e inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia mi allarmai così tanto che decisi di convocarlo in audizione per approfondire le sue dichiarazioni e i dati che evidenziavano che nel 2021 le banche pugliesi avevano segnalato alla Guardia di Finanza circa 8.000 operazioni di riciclaggio di denaro sporco e infiltrazioni criminali nel tessuto produttivo. Ma altre operazioni poco chiare in Puglia, come il cambiamento dei codici ATECO e di titolarità, sono state circa 1.700". Così in una nota Renato Perrini (FdI).“A seguito dell’audizione e dell’attenzione della Commissione di studio e inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia - prosegue Perrini - la Giunta regionale si è impegnata a predisporre le linee guida al fine di individuare azioni sospette in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Esprimo, pertanto, la mia soddisfazione per il risultato raggiunto, che ha consentito di dotare la Regione di un presidio concreto per favorire la prevenzione dei fenomeni illeciti, soprattutto nell'ambito dell'attuazione del PNRR.“Questa esperienza ha dimostrato anche la capacità di ascolto della Regione Puglia. L'analisi svolta nel 2021 dal professor Fisicaro ha dato vita ad un dialogo virtuoso, che ha aumentato la consapevolezza sull'importanza delle procedure antiriciclaggio, che a sua volta ha rafforzato la legalità nell'amministrazione” conclude.