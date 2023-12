Istruzione, Marti (Lega): 'Parte da Lecce viaggio nei territori del MIM'

LECCE - "Domani alle 13.30 in piazza Sant'Oronzo a Lecce avrò l'onore di partecipare all'inaugurazione di ‘Scuola Futura Campus’, una tre giorni di formazione sulla didattica innovativa, di confronto sulle buone pratiche, di riflessione con le comunità scolastiche sui temi e sulle sfide del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in cui saranno coinvolti studentesse, studenti, docenti, dirigenti e personale scolastico. L’iniziativa si articola in laboratori formativi dedicati a docenti e dirigenti scolastici sui processi di insegnamento e apprendimento e a studenti delle scuole del primo e del secondo ciclo provenienti da tutta Italia per immaginare, costruire e confrontarsi sulle sfide della scuola del futuro" ha dichiarato, in una nota stampa, il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura a Palazzo Madama. - "Domani alle 13.30 in piazza Sant'Oronzo a Lecce avrò l'onore di partecipare all'inaugurazione di ‘Scuola Futura Campus’, una tre giorni di formazione sulla didattica innovativa, di confronto sulle buone pratiche, di riflessione con le comunità scolastiche sui temi e sulle sfide del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in cui saranno coinvolti studentesse, studenti, docenti, dirigenti e personale scolastico. L’iniziativa si articola in laboratori formativi dedicati a docenti e dirigenti scolastici sui processi di insegnamento e apprendimento e a studenti delle scuole del primo e del secondo ciclo provenienti da tutta Italia per immaginare, costruire e confrontarsi sulle sfide della scuola del futuro" ha dichiarato, in una nota stampa, il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura a Palazzo Madama.





"Sono previsti, inoltre, 60 workshop di formazione per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale per docenti, dirigenti e personale scolastico su STEM, coding, robotica, intelligenza artificiale, IoT, data science, metodologie didattiche attive, nonché laboratori dedicati agli alunni della scuola primaria e organizzati dalle équipe formative territoriali. Tutte le attività saranno raccontate e documentate da studenti delle scuole secondarie di secondo grado, attraverso video, storie per i social, contenuti radiofonici, podcast. Lunedì 4 dicembre, le attività si concluderanno con la condivisione delle esperienze dei laboratori alla presenza del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara" ha dichiarato ancora Roberto Marti.