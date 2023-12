Tragico incidente nel Foggiano: agricoltore di 65 anni schiacciato dal trattore

CERIGNOLA - Nelle campagne di Cerignola, nel Foggiano, si è verificato un dramma ieri sera quando un agricoltore di 65 anni, residente a Stornarella, ha perso la vita in un incidente che lo ha visto schiacciato dal trattore che stava guidando nel suo terreno in contrada Forcone Grillo.La tragedia è avvenuta in un momento apparentemente normale mentre l'uomo stava operando con il suo trattore. Per ragioni ancora da accertare, il mezzo agricolo si è ribaltato, causando conseguenze fatali per l'agricoltore. La dinamica precisa dell'incidente è al centro delle indagini condotte dai carabinieri, che stanno cercando di ricostruire gli eventi che hanno portato a questa tragica perdita.A dare l'allarme è stato un parente dell'uomo, preoccupato dal fatto che l'agricoltore non fosse rientrato a casa. La scoperta della drammatica situazione ha scosso la comunità locale e ha richiamato l'attenzione sulla sicurezza nell'ambito agricolo.Incidenti simili mettono in risalto l'importanza di adottare misure rigorose per garantire la sicurezza degli operatori agricoli durante le attività quotidiane. Le indagini in corso aiuteranno a stabilire le cause esatte dell'incidente, e si spera che ciò possa contribuire a implementare misure preventive per evitare tragedie simili in futuro.