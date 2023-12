Arrestato a Monopoli 40enne per maltrattamenti: attivato codice rosso

MONOPOLI - Un brutto episodio di violenza sulle donne ha scosso Monopoli, dove un uomo di 40 anni è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della convivente, avvenuti in presenza di due figli minori. La vittima, una donna di 36 anni, ha deciso di lasciare l'abitazione e rifugiarsi dai suoi genitori a Conversano, prima di procedere con la denuncia.I Carabinieri, intervenuti tempestivamente, hanno ravvisato gli estremi per l'applicazione del codice rosso, procedendo con l'arresto dell'uomo a Monopoli. L'attivazione del codice rosso sottolinea la gravità della situazione e l'urgenza di intervenire per garantire la protezione della vittima.La denuncia presentata dalla donna è fondamentale nel perseguire giustizia e condannare comportamenti violenti.