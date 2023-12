Arresti per l'omicidio di Alessandro Ronzullo a Foggia

FOGGIA - Quattro persone sono state arrestate a Foggia in seguito alle indagini sull'omicidio di Alessandro Ronzullo. Le ordinanze di custodia cautelare, emesse dal gip, rivelano che l'omicida avrebbe preteso da un 31enne il pagamento di un debito con interessi usurai per la compravendita di sostanze stupefacenti. Minacce e ritorsioni sarebbero seguite nei mesi precedenti all'arresto per l'omicidio. Tre degli arrestati sono in custodia in carcere, mentre uno è agli arresti domiciliari.