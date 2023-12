San Cesario di Lecce, giovedì 21 dicembre l’incontro con l’europarlamentare Chiara Gemma a Palazzo Natale dal titolo 'La persona al centro: donne con le donne. Che cosa sta succedendo?'

SAN CESARIO DI LECCE (LE) - "La persona al centro: donne con le donne. Che cosa sta succedendo?": è questo il titolo e il tema dell’evento promesso dalla MV&Partners per giovedì 21 dicembre, alle ore 18.00, presso Palazzo Natale a San Cesario di Lecce. - "La persona al centro: donne con le donne. Che cosa sta succedendo?": è questo il titolo e il tema dell’evento promesso dalla MV&Partners per giovedì 21 dicembre, alle ore 18.00, presso Palazzo Natale a San Cesario di Lecce.





La giornalista Barbara Politi indagherà le cause e soprattutto le possibili soluzioni da mettere in campo assieme all’europarlamentare Chiara Gemma, con la quale la società di eventi ha avviato da qualche mese un percorso di eventi che approfondiscono pubblicamente tematiche di stretta attualità. A dialogo con loro anche Maria Luisa Toto, Pres. del Centro Antiviolenza Renata Fonte, per portare la discussione anche sul territorio con testimonianze dirette, come quella di Sara, e dati alla mano. Previsti anche gli interventi dell’avvocato Ester Nemola, del Centro Antiviolenza R. Fonte, e di Rosanna Lerede, docente ABA Lecce.

L’evento, su invito, è un’occasione di riflessione e dibattito per andare oltre il 25 novembre e dare concretezza alle parole, indagando sui cambiamenti della società, sul ruolo delle istituzioni e degli enti per la salvaguardia e la tutela di donne e famiglie in difficoltà.

Evento a cura di: MV&Partners, ECR Group, Natale Eventi e Tina Romano Stilista di eventi.