Arriva nelle sale italiane 'Come può uno scoglio': la commedia di Pio e Amedeo girata in parte a Vieste

BARI - Dal 28 dicembre, nelle sale cinematografiche arriva "Come può uno scoglio", il nuovo film del regista Gennaro Nunziante, con protagonisti i comici foggiani Pio e Amedeo. Questa è la quarta esperienza cinematografica per la coppia, la seconda diretta da Nunziante dopo il precedente "Belli Ciao". Il film è prodotto da Fremantle e Vision Distribution, in collaborazione con Sky, e gode del supporto di Apulia Film Commission, Pugliapromozione e Regione Puglia.Parte delle riprese è stata realizzata nella suggestiva città di Vieste, in Puglia. Il cast include anche gli attori Francesca Valtorta, Nicola Rignanese, Christina Andrea Rosamilia, e Claudio Bigagli."Come può uno scoglio" racconta la storia di Pio, un ragazzo impacciato che eredita diverse attività dopo la morte del padre. Pio, con una vita agiata e una personalità poco forte, si trova a gestire una serie di eventi che cambieranno radicalmente la sua esistenza. Candidato a sindaco dal gruppo di imprenditori locali, Pio sembra destinato a essere manipolato, ma tutto cambia quando assume Amedeo, ex galeotto, come autista.La trama si sviluppa con il personaggio di Amedeo che irrompe nella vita di Pio come un tornado, portando coraggio e cambiamento. Nonostante le apparenze, i due scoprono di avere molto in comune, e grazie a Amedeo, Pio intraprende un viaggio di riconciliazione con sé stesso, riscoprendo passioni e prendendo in mano le redini della sua vita.Il film è stato reso possibile grazie al supporto di enti come Apulia Film Commission, Pugliapromozione e Regione Puglia, dimostrando l'importanza del cinema come veicolo di promozione turistica e culturale per la regione.