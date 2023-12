Attacco a Belgorod: 14 morti e 108 feriti. Mosca: Ue e Gb responsabili

BELGOROD - Un tragico attacco ha colpito la città di Belgorod, lasciando un pesante tributo di 14 morti e 108 feriti, di cui 15 bambini, secondo quanto riportato da un portavoce del ministero dei Servizi di emergenza alla Tass. La Russia attribuisce l'attacco alle Forze armate ucraine, suscitando preoccupazioni sulla crescente violenza nel contesto del conflitto in Ucraina.Gli attacchi russi, tra i più devastanti dall'inizio del conflitto, hanno causato un totale di almeno 39 morti, come confermato dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Attraverso i social network, Zelensky ha espresso le sue "condoglianze" alle famiglie colpite da questa tragedia.L'evento sottolinea l'urgente necessità di una soluzione diplomatica e di un impegno internazionale per fermare la spirale di violenza, proteggendo le vite degli innocenti coinvolti in questa drammatica escalation.