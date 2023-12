Attentato a San Severo: esplosione danneggia studio medico e vetture

SAN SEVERO - La scorsa notte a San Severo, un atto di violenza ha seminato panico nella tranquilla via Belmonte, dove ignoti hanno fatto esplodere un ordigno di fronte all'entrata di uno studio medico. Sebbene si ipotizzi che si tratti di una bomba carta, l'esplosione ha causato danni alla serranda dello studio e ha colpito i vetri di due veicoli parcheggiati nelle vicinanze.Le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri, sono intervenuti prontamente sul luogo per avviare le indagini e cercare di risalire al movente e ai responsabili di questo gesto criminale. Al fine di raccogliere elementi utili, stanno analizzando attentamente le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza nella zona circostante.L'incidente ha destato preoccupazione nella comunità locale, mentre le autorità lavorano per garantire la sicurezza e per individuare coloro che sono responsabili di questo atto violento. Ulteriori sviluppi e dettagli emergeranno nelle prossime fasi dell'indagine.