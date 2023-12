Tragedia a Adelfia: 59enne perde la vita in incidente stradale

ADELFIA - Sulla strada che collega Adelfia a Ceglie, un uomo di 59 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale. L'uomo, originario di Adelfia, avrebbe perso il controllo della vettura, finendo fuori strada e ribaltandosi. Le cause dell'incidente sono ancora sconosciute. Gli operatori del 118 hanno constatato il decesso dell'uomo, mentre è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre la vittima dalle lamiere.