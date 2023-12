Mattarella: angoscia per troppa violenza

ROMA - "Questa sera ci stiamo preparando a festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Nella consueta speranza che si aprano giorni positivi e rassicuranti". Con queste parole si apre il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che saluta gli ascoltatori con: "Care concittadine e cari concittadini""Non possiamo distogliere il pensiero da quanto avviene intorno a noi. Nella nostra Italia, nel mondo. Sappiamo di trovarci in una stagione che presenta tanti motivi di allarme. E, insieme, nuove opportunità. Avvertiamo angoscia per la violenza cui, sovente, assistiamo: tra gli Stati, nella società, nelle strade, nelle scene di vita quotidiana", ha detto il presidente della RepubblicaIl Paese è in attesa del nono discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'intervento del capo dello Stato, tradizionalmente trasmesso a reti unificate, sarà trasmesso alle 20.30 di stasera. Il presidente, già in possesso di un video pre-registrato, dovrebbe rivolgersi agli italiani da uno dei saloni del Quirinale, con uno sfondo che probabilmente includerà un albero di Natale.Lo staff di Mattarella ha lavorato nei giorni scorsi per perfezionare il discorso, senza rivelare alcuna indiscrezione sui temi trattati. Mentre non sono state fornite anticipazioni ufficiali, in ambienti parlamentari si ipotizza che il presidente potrebbe affrontare argomenti cruciali come la situazione internazionale, con particolare attenzione al contesto bellico, la questione giovanile, il mondo del lavoro e le sfide tecnologiche, con un focus sull'intelligenza artificiale. In passato, Mattarella ha sottolineato la necessità di regole adeguate per gestire tali sfide, enfatizzando l'importanza di facilitare, piuttosto che ostacolare, l'innovazione tecnologica.Le parole del presidente della Repubblica assumono un significato particolare, considerando che rappresentano spesso importanti indicazioni e riflessioni sulle tematiche che hanno caratterizzato l'anno in corso. Resta da vedere quali saranno gli argomenti toccati da Mattarella, ma l'Italia si prepara ad ascoltare con attenzione le parole del suo capo di Stato per capire le prospettive e le sfide che il nuovo anno porterà.