Unità della Repubblica e partecipazione al voto, i richiami di Mattarella agli italiani

Undici giorni dopo gli auguri alle alte cariche istituzionali, il Presidente della Repubblica ha rimarcato l'importanza della partecipazione al voto. Per debellare il fenomeno dell'astensionismo - ha aggiunto - è il voto libero che decide e non la risposta a un sondaggio o il dover stare sui social, perchè, la democrazia è fatta di esercizio di libertà e attraverso il voto, definisce la strada da percorrere per il futuro delle comunità.

"L'unità della Repubblica è un modo di essere. Di intendere la comunità nazionale. Uno stato d'animo, un atteggiamento che accomuna perchè si riconosce nei valori fondanti della nostra civiltà : solidarietà, libertà, uguaglianza, giustizia e pace. Sono i valori che la Costituzione pone alla base della nostra convivenza e che appartengono all'identità dell'Italia". E' quanto rimarcato da Sergio Mattarella nel suo nono e tradizionale messaggio di fine anno agli italiani, trasmesso nella serata di domenica 31 dicembre 2023 e nel corso del quale il Capo dello Stato non è mancato, sia pure implicitamente, a richiamare i 75 anni dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale italiana.