Bari, al via la seconda giornata del 'Meeting del Volontariato': protagonisti Eugenia Carfora, Federico Faloppa, Antonia Chiara Scardicchio, Mauro Pescio

BARI - Sabato 2 dicembre, seconda giornata di “META- in cammino per una società educante”, la XV edizione del Meeting del Volontariato – curato dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola OdV – che quest’anno affronta il tema dell’Educazione. Dopo la giornata inaugurale che ha registrato il tutto esaurito, con la presenza nello Spazio Murat di più di 400 studenti, si prosegue nella giornata con altri dibattiti.Tra gli ospiti della seconda giornata Eugenia Carfora, dirigente scolastico Istituto Superiore “Francesco Morano” di Caivano, Federico Faloppa, professore ordinario di Italian Studies and Linguistics all’Università di Reading (UK), coordinatore della Rete nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d’odio e consulente del Consiglio d’Europa, Antonia Chiara Scardicchio, professoressa Associata di Pedagogia Generale e Sociale, Scuola di Medicina - Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Mauro Pescio, attore, autore e podcaster. Chiude la serata il concerto dei Radicanto.TENERCI AI MARGINIEducare nelle periferie umane ore 10:00• Daniel Zaccaro, educatore comunità Kayros• Don Angelo Cassano, referente regionale Libera, parroco di San Sabino in Bari• Fiorenza Pascazio, presidente di Anci Puglia, sindaca del Comune di BitettoModera: Guido Boldrin – componente del Comitato Scientifico del CSV San Nicola – OdVore 16:00• Antonio Mira, editorialista della redazione romana di Avvenire• Eugenia Carfora, dirigente scolastico Istituto Superiore “Francesco Morano” di Caivano• Francesca Bottalico, assessora al Welfare del Comune di BariEDUCARE ALLE PAROLEconversazione sul contrasto al linguaggio d’odio ore 18:00• Federico Faloppa, professore ordinario di Italian Studies and Linguistics all’Università di Reading (UK). Coordinatore della Rete nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d’odio e consulente del Consiglio d’Europa• Antonia Chiara Scardicchio, professoressa Associata di Pedagogia Generale e Sociale, Scuola di Medicina - Università degli Studi di Bari Aldo MoroModera: Alessandra Erriquez – giornalista e consulente di comunicazione