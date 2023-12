I volti dei partecipanti al rito funebre hanno confermato il clima di commozione e di sgomento già dominante nell'incessante omaggio reso alla salma esposta all'Obitorio del Policlinico sin da ieri pomeriggio. Al termine della funzione religiosa, un momento di raccoglimento dinanzi al feretro ha preceduto la partenza della vettura funebre verso il Cimitero Monumentale, dove Mauro Di Giacomo sarà sepolto.

- Si sono svolti alle ore 16 di venerdì 22 dicembre, presso la Basilica di Santa Fara in Bari, i funerali di Mauro Di Giacomo, il 63enne originario di Lavello, noto osteopata e fisioterapista, che era stato colpito mortalmente da un killer in Via Tauro al Rione Poggio Franco nella serata di lunedì 18 dicembre 2023.