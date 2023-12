Questa sera a Striscia la Notizia: Rajae aggredita e minacciata a Roma

COLOGNO MONZESE - «Ti do una sprangata in faccia» e ancora «Se non ti levi dal ca*** ti ficco sto coso (il microfono, ndr) in cu**». È questa l’accoglienza, condita da insulti e spintoni, che alcuni sconosciuti hanno riservato a Rajae che stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) indaga sulle occupazioni abusive di appartamenti all’interno di un condominio di Roma, a due passi da Cinecittà.«Tutto è cominciato nel 2014, quando alcune case di proprietà dell’Enasarco, l’ente previdenziale dei rappresentanti di commercio, sono state alienate», spiega l’inviata del tg satirico. Ma non tutti i condomini avevano i mezzi per acquistarle. «Perché più che un riscatto, quello dell’Enasarco era un ricatto. E qui si sono inserite le organizzazioni criminali, che buttano giù tutto e prendono possesso degli immobili», raccontano i residenti. Così Rajae prova a chiederne conto ad alcuni presunti occupanti abusivi, ma il risultato sono porte sbattute in faccia, minacce e spintoni.Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35).