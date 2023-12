Bari, Concerto di Natale sul Sagrato della Chiesa di San Ferdinando

BARI - Nell'atmosfera avvolgente di luci e colori di Natale lungo la suggestiva via Sparano, l'esperienza di shopping dei baresi sarà accompagnata da un sottofondo musicale.Sul sagrato della Chiesa di San Ferdinando, si terrà il giorno 23 dicembre alle ore 20.00 il concerto di Natale dei Sounds Cool diretti dal M° Fabio Calabrese.Grazie al patrocinio del Municipio 1 guidato dal Presidente Lorenzo Leonetti, le armonie festose e coinvolgenti del coro saranno la colonna sonora per gli ultimi acquisti natalizi. Un connubio di tradizione e modernità che si propone di creare un momento di condivisione nel cuore delle festività.“Il concerto offerto dall'associazione Sounds Cool rappresenta un gradito momento di socialità non solo per il Municipio ma anche per tutta la città di Bari. Ringrazio il Maestro Fabio Calabrese, i musicisti e tutto il gruppo vocale per voler dedicare il loro prezioso tempo a noi in questo periodo di festa e serenità” dichiara il presidente del Municipio 1 Lorenzo Leonetti.