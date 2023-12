'Bari Città Universitaria': incontro di approfondimento sull'intreccio tra la città e le Università

BARI - L'associazione La Giusta Causa di Bari ha organizzato un'interessante iniziativa di approfondimento dedicata al legame tra la città e le sue università. L'evento, intitolato "Bari Città Universitaria", si terrà martedì 19 dicembre presso la sede in Corso Vittorio Emanuele II n. 26, a partire dalle ore 18:30.Il confronto a più voci coinvolgerà figure di rilievo come Nicola Martinelli di Urba@nit, Noemi Sassanelli di Link, Loredana Ficarelli, protettrice del Politecnico di Bari, Stefano Bronzini, rettore dell'Università degli Studi di Bari, Marella Lamacchia, dirigente Istruzione della Regione Puglia, e Michele Laforgia per La Giusta Causa. Marialessia Fanelli introdurrà l'incontro, mentre Giuseppe Mastromarco ne modererà la discussione.L'evento promette di offrire un'approfondita analisi del rapporto tra la città e le istituzioni accademiche, evidenziando il ruolo cruciale che giocano le università nel contesto urbano di Bari. Un'occasione unica per esplorare le sfide e le opportunità connesse a questa sinergia.