Incendio in appartamento a Ruvo: famiglia ferita, intervento tempestivo delle autorità

RUVO DI PUGLIA - Ieri pomeriggio a Ruvo, in un appartamento di via di Vittorio vicino alla Stazione ferroviaria, si è verificato un incendio causato, al momento, da motivi sconosciuti, ma si ipotizza un corto circuito. Una famiglia con un bambino di soli 7 mesi è stata colpita dalle fiamme, con il piccolo che ha subito ustioni sul 25% del corpo.Sia il bambino che la mamma, anch'essa ustionata, sono stati prontamente trasportati al Policlinico di Bari per ricevere le cure necessarie. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Corato, il 118 di Ruvo di Puglia e i Vigili della Polizia Locale di Ruvo di Puglia.