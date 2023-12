Bari, Concerto di Natale 'Risplende nella notte una gran luce'

BARI - Si terrà il 28 dicembre 2023 alle 18.30, presso la Chiesa del Gesù a Bari, il concerto animato dalla Corale Ecumenica “Anna Sinigaglia” Bari e dal Coro della Chiesa Ortodossa Ucraina in Bari. Diretto rispettivamente dalla Maestra Mariella Gernone e dal Maestro Padre Mykolay Popadiuk, il concerto proporrà canti natalizi tradizionali delle varie comunità presenti in Bari eseguiti in lingua Italiana, ucraina, latina e inglese, il cui ricavato sarà devoluto alla ONG ucraina “Emmaus”.L’evento, dall’evocativo titolo “Risplende nella notte una gran luce!”, nasce dall’intento degli amici del Centro Interculturale Ponte ad Oriente – che lo promuovono e organizzano insieme agli amici della Corale Ecumenica “Anna Sinigaglia” e dal coro della Chiesa Ortodossa Ucraina in Bari – di offrire una testimonianza viva e tangibile del desiderio di pace che abbracci ogni situazione umana e unisca nel suo grembo tutti gli uomini, indistintamente, anche se di fedi o di confessioni religiose diverse. Pertanto, offriamo questo concerto nell’auspicio che la pace, che per i cristiani si identifica con la persona di Cristo, possa oggi qui – nella città che custodisce le reliquie di San Nicola, “santo ponte” tra Oriente e Occidente – rinascere grazie al canto e che, malgrado il dolorosissimo momento storico che l’umanità sta vivendo, rinvigorisca nello stupore del Natale e abiti ogni istante della nostra vita.La serata sostiene il progetto “La mia casa dov’è?” dell’ONG Ucraina “Emmaus”, https://emmaus.com.ua/it/la-mia-casa-dove/ con una raccolta fondi