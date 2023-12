Natale a Tuglie, al via la quarta edizione di 'Presepi nel borgo'

Dalle 17:00 alle 21:00



Ingresso libero



Info: 348/5465650

Si terrà dal 25 dicembre fino al 7 gennaio 2023 la quarta edizione di "Presepi nel borgo", la rassegna ideata da Giampiero Pisanello e Marco Donadei, con lo scopo di diffondere l'arte presupiale tra le stradine della splendida Tuglie."Segui la stella" è il messaggio guida di presepi nel borgo che vuole essere un percorso tra le contorte stradine di Tuglie, tra i frantoi ipogei, le chiese, le cantine, le cripte e gli antichi palazzi.L'idea nasce per valorizzare la tradizione salentina legata al presepe e diffondere il messaggio, soprattutto dopo la lettere "Admirabile Signum" di papa Francesco in visita al presepe di Greccio.Saranno tanti i tipi di presepe artigianali presentati durante la rassegna, dal classico presepe salentino con i pupi in terracotta ai presepi con pietra e carta roccia, dai presepi che raffigurano gli antichi "furneddhi", a quelli che riproducono il centro storico salentino. Ad accogliere in alcune giornate i visitatori ci saranno gli zampognari.La novità di quest'anno sarà "presepi in una Notte" il 27 dicembre dove tutti i presepi saranno visitabili fino a mezzanotte. In ogni contesto saranno realizzati eventi, musica, degustazioni.25 - 26 - 27 - 29 - 30 dicembre1 - 2 - 3 - 6 - 7 gennaio