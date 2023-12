Bari, domani la consegna di un riconoscimento ai ragazzi del Circolo ANSPI Odegitria

BARI - Domani, venerdì 29 dicembre, alle ore 12.30, a Palazzo di Città, verrà consegnato un riconoscimento dell’amministrazione comunale ai ragazzi del circolo Anspi dell’oratorio della Cattedrale di Bari per i successi ottenuti nel corso della sessantesima edizione del Campionato nazionale di calcio degli oratori italiani svoltosi a Bellaria Igea Marina, in Emilia-Romagna, a settembre scorso.Alla premiazione interverranno il sindaco Antonio Decaro, il presidente del Consiglio comunale Michelangelo Cavone, il parroco della Cattedrale di Bari Don Franco Lanzolla, i due grandi ex calciatori del Bari Giovanni Loseto e Giorgio De Trizio e Anna Rita Franchini e Pierfrancesco Romanelli, organizzatori del progetto “Accendi un sogno oltre le mura”, realizzato con i ragazzi del circolo Anspi Odegitria.