A Tuglie la 'Transumanza di Natale'

Si chiama "la Transumanza di Natale. Passeggiata serale nel centro storico di Tuglie" l'evento previsto il 29 e 30 dicembre nella suggestiva cittadina in provincia di Lecce, Tuglie. Una passeggiata serale tra musiche e racconti che prenderà il via il 29 dicembre con il ritrovo presso via Anime alle ore 20.15. A organizzare la serata sarà Cantina Peparussu, insieme con il Salento book festival e l'associazione "festival nazionale del libro" nell'ambito di Natale in Cantina 2023.Alla passeggiata, aperta da un cavallo, un pony e le pecorelle è seguita dagli Zampognari del Salento con Totò Cavalera e Francesco Primiceri. Alla processione partecipano Giancarlo Paglialunga e Massimiliano De Marco per le parti di musica tradizionale; le interpretazioni teatrali di Fabrizio Saccomanno, Antonio Calò, Mariachiara Provenzano e le letture di Piero Rocca, Manuela Marrella e Giorgio maggio. Il gran finale è previsto in Cantina Peparussu sita in via Nicola Tramacere 85.Sabato 30 dicembre, invece, alle ore 20.30, presso la chiesa matrice di Tuglie di svolge il concerto Voci per un Presepe, con le musiche a cura di Rocco Nigro e Antonio Castrignanò, con Redi Hasa, Luigi Marra, Rachele Andrioli e Gianni Gelao.Il 29 e 30 dicembre è possibile visitare, inoltre, dalle ore 17.00 alle ore 21.00, gli oltre trenta presepi nel centro storico per la rassegna "presepi nel borgo" con la direzione artistica di Gianpiero Pisanello e Marco Donadei.