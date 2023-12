Bari, Giorgia Meloni ringrazia i Carabinieri che hanno salvato la 20enne che voleva lanciarsi dal ponte

BARI - La premier Giorgia Meloni ha espresso il suo profondo apprezzamento e gratitudine nei confronti del brigadiere Pasquale Rutigliani e dei suoi colleghi dell'Arma dei Carabinieri di Bari per la loro prontezza nell'intervenire e salvare una giovane di 20 anni che aveva tentato il suicidio.Il breve messaggio pubblicato sui social dalla premier sottolinea l'importanza dell'azione tempestiva dei Carabinieri che hanno impedito alla ragazza di compiere gesto estremo. Grazie alla prontezza e all'abilità del brigadiere Rutigliani e dei suoi colleghi del nucleo Radiomobile, la giovane è stata tratta in salvo dopo essere rimasta a penzoloni nel vuoto sul ponte della Tangenziale di Bari.Il gesto eroico di questi uomini in divisa ha ricevuto un riconoscimento speciale da parte della premier Meloni, che ha voluto ringraziare pubblicamente questi veri eroi che, con il loro intervento tempestivo, hanno salvato una vita durante la festività natalizia.