Serie C, Starita del Monopoli vice capocannoniere del girone di andata





La punta Jacopo Murano del Picerno è il capocannoniere del girone C di Serie C con 13 reti. Al terzo posto della classifica marcatori di questo campionato ci sono il centravanti Guido Gomez del Crotone e l’ attaccante Alessio Curcio della Casertana che hanno realizzato 8 gol.

L’ attaccante del Monopoli Ernesto Starita è il vice capocannoniere del girone di andata del girone C di Serie C. Il calciatore ha segnato 11 reti in 19 giornate. Il ventisettenne è alla sua quarta stagione nel Monopoli. Nello scorso torneo ha realizzato 10 gol, nella seconda stagione ha totalizzato 8 reti e nella prima stagione ne ha segnate 6.