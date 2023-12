Bari, il sindaco Decaro a colloquio con l'ambasciatrice della Romania a Palazzo di Città

BARI - Il sindaco Antonio Decaro ha ricevuto questo pomeriggio, nel suo ufficio a Palazzo di Città, Gabriela Dancău, ambasciatrice della Romania in Italia, accompagnata dalla nuova console generale della Romania a Bari, Ioana Gheorghiaș e dal vicecapo dell’ambasciata, il ministro consigliere Eugen Roșca. L’incontro, che si è concluso con il tradizionale scambio di doni, si è svolto nel giorno in cui ricorre la Festa nazionale romena. Durante la visita, che ha consentito di rafforzare ulteriormente le già strette relazioni tra la Romania e la Città di Bari, particolare attenzione è stata dedicata alla numerosa e radicata comunità romena presente a Bari. Al centro dei colloqui, anche la possibilità di intensificare la collaborazione tra la Romania e la città, a partire dai progetti in campo culturale.