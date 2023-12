Tennis, Next Gen ATP Finals: Cobolli e Nardi eliminati





Il francese Arthur Fils prevale 4-2 3-4 4-2 4-3 sullo svizzero Dominic Stricker e si qualifica per la semifinale. L’ altro francese Luca Van Assche si impone 4-3 3-4 3-4 4-1 4-3 sull’ americano Alex Michelsen. Il serbo Hamad Medjedovic supera 3-4 4-2 4-3 4-2 il giordano Abdullah Shelbayh e vola in semifinale.

Luca Nardi vince 3-4 4-2 4-3 1-4 4-3 con Flavio Cobolli alle Next Gen ATP Finals a Gedda in Arabia Saudita, ma entrambi vengono eliminati per aver perso gli incontri precedenti. Nardi 20 anni è numero 115 al mondo nella Classifica ATP e Cobolli 21 anni è centesimo.