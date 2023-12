Bari, nasconde botti illegali in casa: arrestato 21enne

BARI - Ieri a Bari, nella zona di San Pio, la Polizia di Stato ha compiuto un arresto significativo: un 21enne barese è stato presunto responsabile di detenzione illegale di manufatti esplosivi non omologati. L'ordinario controllo del territorio, condotto in collaborazione con il Nucleo Artificieri della Questura, ha portato alla perquisizione domiciliare nella casa del giovane.Risultato: il sequestro di manufatti esplosivi per un peso totale di 230 kg, caratterizzati da un contenuto esplosivo non omologato e omologato. L'arresto è stato eseguito su disposizione dell'Autorità giudiziaria, in attesa della convalida da parte del giudice nel contraddittorio con la difesa.