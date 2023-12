Bari, ordinanze di Decaro per la sicurezza durante le festività: divieti e sanzioni

BARI - Il sindaco Antonio Decaro ha firmato due ordinanze in seguito alla riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, affrontando le esigenze di tutela della salute e dell’ordine pubblico durante le festività imminenti.La prima ordinanza riguarda il divieto di vendita di fuochi d’artificio in forma ambulante e non. Sono vietati i fuochi ascrivibili alle categorie F2 e F3, inclusi i "fuochi di libera vendita" o "declassificati" che abbiano effetti di scoppio, crepitante e fischiante. È vietato anche l'utilizzo di ogni tipo di fuoco d’artificio, anche di libera vendita, al di fuori degli spettacoli autorizzati, dalle 20 del 31 dicembre 2023 alle 7 del 1° gennaio 2024. La violazione sarà sanzionata con multe da € 25 a € 500, con il sequestro dei fuochi illegali e la sospensione del titolo abilitativo per i titolari di licenza amministrativa.La seconda ordinanza riguarda comportamenti pericolosi per l’incolumità pubblica. I divieti vanno dalle ore 12 alle 24, nei giorni 23, 24 e 30 dicembre 2023, e dalle ore 12 del 31 dicembre 2023 alle ore 5 del 1° gennaio 2024, su tutto il territorio comunale e includono il divieto di diffondere musica rumorosa, la somministrazione di bevande in bottiglie di vetro, l'attività commerciale su aree pubbliche senza autorizzazione, l'abbandono di rifiuti su aree pubbliche, l'accensione di fuochi e qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana. Le violazioni saranno punite con sanzioni da € 25 a € 500, con il sequestro degli oggetti utilizzati in violazione e la sospensione del titolo abilitativo per i titolari di licenza/autorizzazioni amministrative.L'obiettivo è garantire la sicurezza durante le festività e consentire a tutti di godere degli spazi pubblici in tranquillità.