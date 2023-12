Mattarella lancia l'allarme contro le oligarchie

Quirinale.it





Per il Presidente della Repubblica, il fenomeno non è nuovo, perchè anche in un passato lontano - come egli stesso ha aggiunto - grandi corporazioni si sono trovate a condizionare l'azione di Governi se non degli Stati. Questi ultimi - ha poi ribadito - con l'aiuto delle democrazie non dipendono più dai singoli interessi, ma dalla stretta collaborazione tra le Istituzioni della Repubblica. Nel richiamare implicitamente la Storia, il capo dello Stato ha ribadito che tutto ciò non deve accadere.

"Oligarchie di diverse estrazioni si sfidano nell'esplorazione sottomarina, in nuove missioni spaziali, nella messa a punto di costosissimi sistemi satellitari (con implicazioni militari) e nel controllo di piattaforme informatiche, agendo sempre più spesso come veri e propri contropoteri". E' l'allarme lanciato da Sergio Mattarella, anche nel suo ruolo di Capo Supremo delle Forze Armate, in occasione della cerimonia per gli auguri di Natale alle alte cariche istituzionali, alle forze politiche e sociali, svoltasi al Quirinale nel tardo pomeriggio di mercoledì 20 dicembre 2023.