Bari, spari a Picone: ferito 29enne

BARI - Sparatoria nel quartiere Picone a Bari, precisamente in via Timavo, dove un 29enne è stato vittima di un attacco a colpi di arma da fuoco mentre si trovava alla guida del suo scooter. L'episodio, avvenuto intorno alle 20, ha portato alla chiusura della strada per consentire l'esecuzione dei rilievi.Il giovane, residente a Japigia, è stato colpito da quattro proiettili, e la dinamica dell'accaduto al momento è ancora avvolta nel mistero. Dopo essere stato ferito in via Timavo, il 29enne è riuscito a percorrere parte del tragitto fino a via Storelli, dove è caduto e ha ricevuto i primi soccorsi.Al momento, non emergono collegamenti tra questa sparatoria e l'omicidio di Nicola Ladisa, avvenuto nello stesso giorno in un'altra zona della città. Fonti affermano che i due eventi non sono correlati.Il personale del 118 ha prontamente soccorso il giovane, trasportandolo al Policlinico di Bari. Fortunatamente, al momento non sembra essere in pericolo di vita. I carabinieri, insieme alla sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Bari, sono sul posto per condurre i necessari rilievi e avviare le indagini al fine di ricostruire la dinamica dell'aggressione e individuare l'autore degli spari.