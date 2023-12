Omicidio in via Bux a Bari, fermato il presunto killer

BARI - E' il 34enne Daniele Musciacchio il presunto killer del 42enne Nicola Ladisa, detto "Napoleone", ucciso ieri mattina in via Canonico Bux al Rione Libertà di Bari. L'uomo è stato ucciso presumibilmente al culmine di un litigio con il cognato (sottoposto a fermo), mentre era in sella al suo scooter, con almeno 4 proiettili. Il movente del delitto potrebbe essere una questione legata all'eredità lasciata dal padre della vittima, morto nel 2022. Si tratta di alcuni appartamenti, di un garage in via Babudri dove lavorava il 42enne e di un un lido balneare a Palese.