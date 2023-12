Basket, Eurolega: la Virtus Bologna vince con il Barcellona, l'Armani Milano ko con il Bayern

Virtus Segafredo Bologna fb

- La Virtus Bologna vince 80-75 con il Barcellona alla “Segafredo Arena” in Eurolega di basket. Nel primo quarto gli spagnoli prevalgono 24-10, nel secondo quarto si impongono 45-33 e nel terzo quarto trionfano 61-56.Migliori marcatori: negli emiliani Lundberg 21 punti e Shenghelia 14 e nel Barcellona Hernangomez 15 punti e Vesely 13. L’ Armani Milano perde 91-84 dopo un tempo supplementare con il Bayern a Monaco di Baviera.Nel primo quarto i lombardi prevalgono 25-22, nel secondo quarto i tedeschi si impongono 55- 52 sui meneghini e il terzo quarto termina in parità, 76-76 per cui è necessario l’ extra time. Migliori marcatori: nell’ Armani Shields 26 punti e Melli 10 e nel Bayern Edwards 32 punti e Ibaka 20.