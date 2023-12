Il Lecce Primavera pareggia 3-3 con l’ Atalanta ad Alzano Lombardo nella dodicesima giornata di andata. Nel primo tempo al 2’ i salentini passano in vantaggio con l’ irlandese Ed Mc Jannet, tocco di sinistro e all’ 8’ raddoppiano per merito di Matteo Agrimi, conclusione di destro.Nel secondo tempo all’ 8’ il rumeno Catalin Vulturar del Lecce Primavera colpisce il palo su punizione. Al 10’ i bergamaschi accorciano le distanze con il serbo Vanja Vlahovic su rigore concesso per un fallo di Fabiano Pacia su Alessio Guerini e al 13’ Vlahovic realizza la rete del pareggio ancora su rigore dato per un fallo del ceco Daniel Samek su Andrea Bonanomi.Al 26’ i giallorossi pugliesi segnano il terzo gol con l’ altro rumeno Rares Burnete su rigore concesso per un fallo del portiere polacco Piotr Pardel su Burnete e al 33’ l’Atalanta Primavera pareggia con Vlahovic, girata al volo. I salentini sono al terzultimo posto con 8 punti insieme al Bologna.Nella tredicesima giornata di andata i pugliesi giocheranno domenica 10 dicembre alle 13 con l’ Empoli a San Pietro in Lama. I toscani pareggiano 1-1 a Cagliari e sono sesti con 19 punti con l’ Atalanta la Juventus e il Torino.