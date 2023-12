Basket, Eurolega: l'Armani Milano trionfa a Barcellona e la Virtus Bologna vince a Baskonia

Olimpia Milano fb







La Virtus Bologna vince 91-81 in trasferta con il Baskonia Vitoria. Nel primo quarto gli emiliani prevalgono 24- 15 sugli spagnoli, nel secondo quarto si impone il Baskonia 43-42 e nel terzo quarto trionfa la Virtus 63-60. Migliori marcatori: nella squadra bolognese Belinelli 27 punti e Shengelia 16 e nel Baskonia Moneke 16 punti e Kotsar 13. Gli emiliani sono secondi con 20 punti con il Barcellona. Nel primo quarto Milano prevale 29-19 sugli spagnoli, nel secondo quarto i meneghini si impongono 51-40 e nel terzo quarto l’ Armani trionfa 68-59. Migliori marcatori: nei milanesi Hall 21 punti e Shields 19 e nel Barcellona Kalinic 17 punti e Laprovittola 16. I lombardi sono al terzultimo posto con 10 punti insieme alla Stella Rossa Belgrado e allo Zalgiris Kaunas.

- L’Armani Milano vince 90-86 a Barcellona in Eurolega di basket. E’ una grande impresa per i lombardi poiché gli spagnoli sono al secondo posto in classifica, mentre la squadra di Ettore Messina era terzultima da sola e aveva perso 5 partite consecutive.