Ginosa, arriva il Villaggio di Babbo Natale con il 'Natale delle Meraviglie'

GINOSA - Il maxi Villaggio gonfiabile di Babbo Natale accoglie grandi e piccini a Ginosa, nel Tarantino, il 19 dicembre per Il Natale delle meraviglie. Dopo l’inaugurazione nella marina di Ginosa a inizio dicembre, proseguono gli appuntamenti gratuiti realizzati da Wonderland eventi con il sostegno dell’Assessorato alle politiche sociali del Comune di Ginosa: alle 19 tra piazza Marconi e piazza IV novembre si taglia il nastro della struttura con oltre 200 metri quadrati di gonfiabili, completa di vari ambienti, interni ed esterni, e dettagli esclusivi e magici tocchi in puro stile americano. Elemento centrale del percorso è la ‘Christmas House’, corredata da effetti scenici e arredi a tema, tra cui bastoncini di zucchero, il comignolo da cui esce il fumo, le impronte di Babbo Natale sulla passerella e la slitta di Babbo Natale. Ad accogliere e accompagnare i visitatori al tanto atteso incontro - e una fotografia ricordo - con Babbo Natale saranno gli elfi.Il Villaggio è poi arricchito dal ‘North Pole’, al cui interno saranno a disposizione tantissimi palloncini colorati da lanciare per un momento di allegria condivisa. Immancabile il “Santa’s Poste Office”, pensato per far vivere ai più piccoli l’emozione di scrivere ed imbucare la propria letterina destinata a Babbo Natale nel vero ufficio postale del Polo Nord. E infine, novità tanto apprezzata anche a Ginosa marina, una maxi sfera di vetro che completerà l’immersione in un paesaggio ‘nordico’.Spazio anche allo spettacolo dal vivo, con le acrobazie mozzafiato per le strade degli artisti circensi, per una serata di imperdibili eventi gratuiti dedicati ad adulti e piccini. Un’atmosfera di magia completata dagli innevatori, che simuleranno una candida nevicata invernale.L’evento è ad accesso libero e senza prenotazione. Per info si può scrivere al numero WhatsApp di Wonderland eventi 393 729 52 98 o visitare le pagine Wonderland Eventi di Facebook (@wonderlandeventibypirulli) e Instagram (@_wonderland_eventi_)