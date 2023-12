Bilancio, Romito: 'Giovani e giovani coppie grandi assenti di questa manovra'

BARI - “Grazie al mio personale impegno sono stati approvati due emendamenti a sostegno della cultura pugliese. Il primo emendamento fa riferimento ad un sostegno di 100mila euro all’attività della Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e teatri di Bari; nell’ambito della promozione, sviluppo e diffusione della cultura con particolare riferimento alla nuova produzione teatrale incentrata sul tema del contrasto della violenza sulle donne e contro ogni forma di discriminazione. Circa il secondo emendamento, lo spettacolo dal vivo ha grande importanza nell’evoluzione sociale e culturale della società e nella crescita civile di ogni individuo. Per questo, si intende promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale con un Festival internazionale di musica pop e dj set internazionali con un sostegno finanziario di 140mila euro per il 2024 e la concessione gratuita di luoghi e spazi in gestione alla Regione. Spiace non aver approvato emendamenti a sostegno dei giovani che devono compiere periodi di formazione obbligatoria per accedere alle professioni ordinistiche, agli studenti fuori sede in difficoltà per il caro affitti, alle giovani coppie strozzate da tassi di interesse da capogiro sui mutui per la prima casa e sull’aumento della dotazione finanziaria per i tirocini in materia sanitaria. Avevo anche presentato un emendamento per la città di Gravina, finalizzato a sostenere misure infrastrutturali per le persone con disabilità, ma anche su questo continuerò la mia battaglia”. Così in una nota il consigliere regionale Fabio Romito (Lega).