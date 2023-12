Trasporti: l’assessore Maurodinoia invita l’utenza a utilizzare le corse straordinarie domenicali di FAL nei giorni di vigilia

BARI - “Nelle prossime domeniche di vigilia, 24 e 31 dicembre, Ferrovie Appulo Lucane assicurerà i collegamenti ferroviari tra Puglia e Basilicata sulla linea Bari-Matera. Un importante incentivo per i pendolari a utilizzare il treno e godersi un viaggio in pieno relax prima di festeggiare”. Lo comunica l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia, che aggiunge: “Ringrazio FAL che in accordo con il mio Assessorato ha accettato di riproporre questo servizio straordinario in un giorno festivo, senza oneri aggiuntivi per la Regione Puglia. E invito l’utenza a utilizzare il treno e i mezzi pubblici collettivi per gli spostamenti soprattutto in queste giornate di festa, quando il traffico e la fretta dovuta agli ultimi acquisti ci carica di ulteriore stress. L’alternativa all’auto privata c’è.”I treni straordinari FAL previsti per domenica 24 e domenica 31 dicembre saranno in funzione dalle 7.50 alle 20.30 in base all’orario ferroviario straordinario affisso nelle stazioni, pubblicato sulla pagina Facebook aziendale e sul sito internet www.ferrovieappulolucane.it