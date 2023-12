Bitonto, torna 'Insieme per il Natale' della cooperativa Eughenia

BITONTO - Il porticato dello storico Istituto Maria Cristina di Savoia di Bitonto (Ba) si trasformerà per due giorni in un caratteristico villaggio di Babbo Natale: tra l’ufficio postale di Santa Claus, gli elfi a smistare letterine in arrivo da tutto il mondo, poi slitta e renne, pronte a trainare il carico di regali nel cielo di tutto il pianeta.Arriva la terza edizione di “Insieme per il Natale”, evento organizzato dalla cooperativa Eughenia: “Per il terzo anno di seguito – ha spiegato la presidente Patrizia Mortti -, abbiamo coinvolto bambini e ragazzi dei nostri servizi, nella realizzazione di installazioni natalizie. La ‘duegiorni’ è un modo per aprire le porte della nostra struttura e far apprezzare ai visitatori ciò che i ragazzi sono riusciti a creare con l’aiuto delle nostre operatrici e dei nostri operatori”.Sarà ispirato all’infanzia, nata in condizione di fragilità e che necessita di figure umane, istituzionali, sociali, che garantiscano un futuro migliore, il presepe realizzato dai ragazzi, in mostra nell’atrio della struttura. In ultimo, chi vorrà far visita al villaggio allestito dai ragazzi potrà anche degustare pettole e vino, ascoltare buona musica e acquistare i taralli realizzati dagli utenti della cooperativa nel corso di un laboratorio. Il 14 e 15 dicembre la struttura resterà aperta dalle 17.30 alle 20.30.