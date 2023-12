Tragedia ad Andria: morto 71enne in un incendio nel centro cittadino

ANDRIA - Nella tarda mattinata di oggi, Leonardo Perrone, un uomo di 71 anni, ha perso la vita in un incendio del suo appartamento situato nel centro cittadino di Andria. Le operazioni di spegnimento sono attualmente in corso grazie all'intervento tempestivo di una squadra dei vigili del fuoco del comando di Barletta.Sul luogo dell'incidente sono presenti anche il personale del 118 e i carabinieri, incaricati di indagare sulla dinamica e sulle cause del tragico rogo. Purtroppo, al momento dell'arrivo dei soccorsi, l'uomo era già deceduto.