Bunker Depot, viaggio nell'universo vintage con Eddy e Francesco

Eddy Pinto e Francesco Costagliola sono due giovani imprenditori partenopei che hanno dato vita al loro progetto 'vintage'. Nasce nel 2019 Bunker Depot, dove passione e ricerca sono all'ordine del giorno. Capi originali e curati in tutti i dettagli, dal vintage al mondo militare, sono tra i preferiti dagli amanti del genere.

Com'è nata l'idea di Bunker Depot?

La nostra passione per il mondo vintage e military ci ha spinto a creare una nostra piccola realtà (Bunker Depot).

Il vintage è tornato di moda. Vi ha sempre appassionato?

Sin da quando eravamo piccoli, andavamo in giro per mercatini e fiere alla ricerca di capi che ci piacevano e che potevano essere unici per i nostri guardaroba.

Come selezionate i capi?

Il mondo military americano è alla base della nostra selezione, a questo cerchiamo di aggiungere capi iconici e intramontabili.

Quali sono i più richiesti dalla vostra clientela?

I capi piu' richiesti sono quelli us army relativi al periodo del vietnam ( field jacket e camice og 107) ma anche articoli vintage di origine americana.

Raccontateci le proposte per la stagione invernale.

Quest' inverno, abbiamo puntato su una deck jacket di provenienza americana abbinato con maglioni irlandesi e il classico levis 501 che accompagna spesso i nostri outfit.

Cosa non deve mai mancare nel guardaroba?

Un bel cappotto e giacche military, jeans, t-shirt bianca, bandana e cintura, sono capi che non possono mai mancare.

Qual è il vostro pensiero sulla moda in Italia?

Non siamo grandi appasionati di moda attuale, abbiamo una nostra idea di stile e la portiamo avanti nel tempo ( la moda passa lo stile resta).

Dove vi piacerebbe arrivare?

Stiamo puntando molto sulla nostra produzione di capi per far si che Bunker Depot diventi un brand e ci piacerebbe vederlo in giro per il mondo.





Per info:

https://bunker-depot.com/