Capodanno a Borgo Egnazia: tre eventi diversi, una grande festa per tutti

SAVELLETRI DI FASANO - Cosa fare a Capodanno? Fra le tante opzioni proposte per i festeggiamenti di fine anno c’è solo l’imbarazzo della scelta. E questo accade anche a Borgo Egnazia, dove è possibile scegliere tra tre eventi, diversi per stile e atmosfera, ma tutti accomunati dalla voglia di divertirsi, condividere buon cibo e accogliere il nuovo anno con felicità insieme alle persone più care.L’energia della musica dal vivo si intreccerà a bellissimi momenti di spettacolo nell’evento “Capodanno in Fiore”, organizzato nell’Arena di Borgo Egnazia, lo spazio più grande e versatile della struttura, che per l’occasione si trasformerà in un giardino in fiore in grado di sorprendere gli ospiti al primo sguardo. Il dress code classico dovrà quindi essere impreziosito da un dettaglio floreale, in linea con il tema della serata e di buon augurio per il nuovo anno. Una grande festa per una notte senza fine e piena di emozioni.Le famiglie, che cercano il calore di casa ma allo stesso tempo la possibilità di festeggiare e ballare in compagnia, potranno scegliere il “Capodanno in Famiglia” organizzato alla Frasca, il ristorante tradizionale di Borgo Egnazia, che la notte di San Silvestro accoglierà una grande festa in pieno stile pugliese tra sapori tipici e il ritmo della musica popolare.E per chi vuole aspettare l’anno nuovo regalandosi un’esperienza gastronomica di alto livello, il ristorante Due Camini propone il “Capodanno Stellato”, una cena inedita con le creazioni di Domingo Schingaro ideate solo per questa notte magica. A Borgo Egnazia è festa per tutti.Per scoprire il calendario degli eventi: https://pages.borgoegnazia.it/eventi-in-programma/