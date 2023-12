Capurso, il Natale si accende con luci, mercaltini e concerti fino a gennaio

(Antony Pepe Photographer)

CAPURSO - Capurso entra nel vivo del Natale con un ricco cartellone di mercatini, eventi, luci, musica e colori che accompagnerà la città fino al 6 gennaio. Si parte il 7 dicembre con il tradizionale rito della Fanoje, uno degli eventi più attesi del Natale capursese. E poi parate, concerti, luna park gonfiabile e tanti momenti dedicati ai più piccoli, da sempre considerati i veri protagonisti della magia delle feste.Dal 7 al 9 dicembre la fanoje, l’antico rito del falò, si accende in via Madonna del Pozzo e promette tanto divertimento, buon cibo, ottima musica e recupero delle antiche tradizioni. L’evento, organizzato dall’associazione culturale “SensAzioni del Sud”, vedrà i suoi momenti piu’ importanti concentrarsi nella notte del 7 dicembre, con l’accensione della grande Fanoje accompagnata da musica e artisti di strada. Il giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre, il rito si ripeterà e accompagnerà i cittadini fino al gran finale del 9 dicembre, quando sul palco salirà la band salentina Sud Sound System. Al tradizionale “rito” del falò si affiancherà inoltre un percorso eno-gastronomico su via Madonna del Pozzo e piazza Matteotti, con un’atmosfera resa suggestiva dai numerosi spettacoli e dai concerti sul palco principale tra cui, oltre ai già citati Sud Sound System, Mama Ska e Le Stelle di Hokuto.“Quello della Fanoje è un rito antichissimo, che vedeva i contadini e gli abitanti dei rioni bruciare rami d’ulivo e tralci di vite. Dal 2002, Capurso rievoca la tradizione facendone una vera e propria festa popolare di piazza, coinvolgendo associazioni, commercianti e residenti, per attrarre sempre più visitatori anche dai paesi limitrofi - spiega il sindaco Michele Laricchia -. Noi abbiamo voluto riprendere questa antica tradizione e allargarla in modo da rendere il Natale un momento magico per tutte le generazioni. Se da una parte infatti i più grandi tra noi possono rivivere il passato, dall’altra parte si riesce a trasmettere e far conoscere la nostra storia anche ai più piccoli e a unire tutti nel segno della festa, tra passato e futuro, accostando ai riti antichi anche le novità dei tempi moderni”.Ed ecco quindi che al rito del fuoco il 7 dicembre si affiancano l’accensione delle luminarie natalizie e l’apertura dei mercatini di Natale che rendono la villa comunale un “Giardino d’incanto”, ed ancora, la Casa di Babbo Natale e il Cammino dei presepi, tutti visitabili in giornate dedicate fino al 6 gennaio e allietati dalle parate di mascotte, truccabimbi, baby dance e tanto altro ancora.Ma ci sono anche altri appuntamenti musicali da segnalare. Sabato 16 dicembre si esibirà il Sound Cool Choir, gruppo vocale polifonico che propone un repertorio di brani con arrangiamenti originali, dal Gospel al Musical, dalla musica leggera italiana al pop internazionale; sabato 23 dicembre è la volta della Contourband, gruppo marching che allieterà il pubblico con i classici natalizi. Martedì 26 dicembre, nel giorno di Santo Stefano, sarà la volta della spiritual music dei Gospel Singers, mentre il giorno dell’Epifania, sabato 6 gennaio, ultimo live con i The Joyful Chorus.Gran finale in compagnia della Befana: il 5 gennaio dalle 18.00 alle 22.00 “La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte”; mentre il 6 gennaio alle ore 12.00 è in programma “Col cappello alla romana arriva arriva la Befana!”, con truccabimbi, mascotte e baby dance ad intrattenere i più piccoli nel giorno che …tutte le feste porta via!IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIOLE FANOJE7 DICEMBRE 2023Dalle ore 17,00 - Giro della Storica Premiata Tradizionale Bassa Musica di Molfetta – (Via Madonna del Pozzo);Ore 18,00 - Apertura Stand Gastronomici, Vino e Caldarroste - (Via Madonna del Pozzo e Piazza Matteotti);Ore 18,00 - Apertura Spazio Associazioni con Gastronomia Tipica e Artigianato Locale – (Via Madonna del Pozzo);Ore 19,00 - Accensione Luci d’incanto, apertura Casa di Babbo Natale e Mercatini di Natale - (Via Madonna del Pozzo, Piazza Matteotti e Biblioteca Comunale);Dalle ore 19,30 - Artisti di Strada (Partenza da Piazza Umberto I e arrivo in Via Madonna del Pozzo);Ore 20,00 - Accensione della storica “Fanoje” ed esibizione del Gruppo Storico Sbandieratori e Musici Civitas Mariae - (Via Madonna del Pozzo);Ore 20,30 - Mama Ska in concerto (palco in via Madonna del Pozzo);8 DICEMBRE 2023Ore 18,00 - Apertura Stand Gastronomici, Vino e Caldarroste - (Via Madonna del Pozzo e Piazza Matteotti);Ore 18,00 - Apertura Spazio Associazioni con Gastronomia Tipica e Artigianato Locale – (Via Madonna del Pozzo);Dalle ore 18,30 - Dj Set on stage – (Palco in Via Madonna del Pozzo);Ore 19,00 - Accensione Luci d’incanto, apertura Casa di Babbo Natale e Mercatini di Natale - (Via Madonna del Pozzo, Piazza Matteotti e Biblioteca Comunale);Dalle ore 19,30 - Artisti di Strada - (Partenza da Piazza Umberto I e arrivo in Via Madonna del Pozzo);Ore 20,00 - Accensione della storica “Fanoje” ed esibizione del Gruppo Storico Sbandieratori e Musici Civitas Mariae - (Via Madonna del Pozzo);Ore 20,30 – Le Stelle di Hokuto in concerto (palco in via Madonna del Pozzo);9 DICEMBRE 2023Ore 18,00 - Apertura Stand Gastronomici, Vino e Caldarroste - (Via Madonna del Pozzo e Piazza Matteotti);Ore 18,00 - Apertura Spazio Associazioni con Gastronomia Tipica e Artigianato Locale – (Via Madonna del Pozzo);Dalle ore 18,30 - Dj Set on stage – (Palco in Via Madonna del Pozzo);Ore 19,00 - Accensione Luci d’incanto, apertura Casa di Babbo Natale e Mercatini di Natale - (Via Madonna del Pozzo, Piazza Matteotti e Biblioteca Comunale);Ore 20,30 – Sud Sound System in concerto (palco in via Madonna del Pozzo);LUCI D’INCANTO - MERCATINI DI NATALE - CASA DI BABBO NATALE - IL CAMMINO DEI PRESEPIGIOVEDÌ 7 DICEMBRE – DALLE ORE 19.00Apertura casa di Babbo Natale con parata mascotte Shonny GroupSpecchio selfie - zucchero filato e pop cornVENERDÌ 8 DICEMBRE – DALLE ORE 18.00Truccabimbi - gonfia palloncini - Baby dance - Specchio selfie - zucchero filato e pop cornSABATO 9 DICEMBRE – DALLE ORE 18.00Letture natalizie - Baby dance – Specchio selfie - zucchero filato + pop cornDOMENICA 10 DICEMBRE – ORE 10.00 - 13.00 / 18.00 - 21.00Luna park gonfiabile - Balli di gruppo - intrattenimento bimbi - specchio selfie con animazione - pop cornSABATO 16 DICEMBRE – ORE 18.00 - 22.00Trucca bimbi - mascotte e baby dance - Concerto Sounds Cool ChoirDOMENICA 17 DICEMBRE - ORE 18.00 - 22.00Luna park gonfiabile - Baby dance - Truccabimbi - Specchio selfie - Zucchero filato e pop cornSABATO 23 DICEMBRELetture natalizie per i bimbi - Baby dance e gonfia palloncini - Specchio selfie - zucchero filato e pop corn. Ore 20 - Contourband in concertoDOMENICA 24 DICEMBRE – ORE 10.00 - 14.00Luna park gonfiabile - Baby dance - Specchio selfie con Minnie e Topolino natalizi - Arriva Babbo Natale, oh oh oh.MARTEDÌ 26 DICEMBRE - ORE 11.00 - 22.00Le letture di Elsa, Truccabimbi - mascotte - baby dance, Gospel Singers in concertoSABATO 30 DICEMBRE - ORE 18.00 - 22.00Truccabimbi - mascotte - baby danceVENERDÌ 5 GENNAIO - ORE 18.00 - 22.00La Befana vien di notte e ha le scarpe tutte rotteSABATO 6 GENNAIO - ORE 12.00 - 20.00Col cappello alla romana arriva arriva la befana - Truccabimbi - mascotte - Baby dance, Joyful Chorus in concertoInfo e dettagli su: https://www.comune.capurso.bari.it/ e sulla pagina Fb CapursoCultura