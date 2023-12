Celle di San Vito, la bellezza del borgo illuminato a festa

CELLE DI SAN VITO – È stata un successo, sabato 2 dicembre 2023, la serata inaugurale del Natale di Celle di San Vito. Per ammirare il paese addobbato a festa sono arrivate persone da tutta la provincia di Foggia.Come da programma, il via è stato dato dall’accensione dell’albero di Natale del paese davanti alla sede municipale, poi la gente si è goduta le installazioni luminose, vie-archi e piazze in versione natalizia: perfino lo storico pozzo della piazza panoramica è diventato d’oro grazie all’uso sapiente delle luci.Particolarmente apprezzato il percorso che conduce al Vicolo del Bacio, con le luminarie a tema, i cuori e i baci. Grande successo soprattutto tra i più piccoli per la Carrozza incantata e la Tana dell’Orso. Molto apprezzato il grande presepe popolare permanente che potrà essere ammirato per tutta la durata delle festività. Un’atmosfera di colore, sogni e tepore ha accolto grandi e piccini nella casetta di Babbo Natale.Nella stanza principale della casetta, c’è un albero addobbato alto circa due metri. In un angolo incantato, i bambini possono scrivere e imbucare la propria lettera dei desideri nella cassetta della posta. Nella casetta, si può accedere anche alla camera in cui Babbo Natale riposa all’alba, dopo aver compiuto il giro dei regali sulla sua slitta magica. L’arredamento della casetta è stato allestito dalle operatrici dello Sportello Linguistico di Celle di San Vito, da volontarie e volontari cellesi, nonché dalle percettrici del reddito di cittadinanza, coadiuvate dalla stessa sindaca. Per tutto il periodo natalizio, gli allestimenti, le luminarie e le installazioni renderanno festoso e suggestivo il piccolo borgo in cui hanno trovato spazio anche la riproduzione della Foresta incantata e quelle di Polo Nord e Polo Sud. Bellissime le luminarie a tema per il Vicolo del Bacio.