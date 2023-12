Serie A, troppo Inter per questo Napoli: al Maradona finisce 0-3

Inter fb

- Al Maradona il Napoli è un pericoloso ostacolo, ma l'Inter ne esce vittoriosa offrendo un'altra prestazione eccellente. Gli uomini di Inzaghi, ancora una volta, mettono in campo personalità e attenzione.Lo 0-3 rifilato ai partenopei non dice la verità sulla gara degli azzurri di Mazzarri che più di una volta vengono fermati dalle parate decisive di Sommer. Mazzarri affida l'attacco a Oshimen, ma nei primi minuti di gara Elmas sfiora il vantaggio in due occasioni.L'Inter riesce a gestire la pressione dei padroni di casa e Politano è alla ricerca del gol dell'ex. Una delle sue conclusioni termina sulla traversa. Poco alla volta la qualità del centrocampo interista viene a galla anche grazie agli spazi in campo dato che entrambe le squadre non rinunciano al gioco.Verso la fine del primo tempo Calahnoglu esce dal cilindro una delle sue perle: il tiro dal limite è una missile di collo pieno che gonfia la rete. Poco prima Lautaro è stato bloccato dall'uscita di Meret.Nella ripresa il Napoli insiste con le scorribande di Oshimen e Kvaratskhelia il quale tira a botta sicura, ma è ancora Sommer a sfoggiare una parata incredibile. In una ripartenza interista Lautaro confeziona l'assist per Barella che di corsa in area dribbla il difensore e con il tocco seguente batte Meret. È la prima rete del centrocampista italiano.Il Napoli attacca a testa bassa, ma i nerazzurri gestiscono la partita con determinazione e autorevolezza. Il tris arriva dal cross basso di Cuadrado permette a Thuram di insaccare a porta vuota. Nonostante gli acciacchi di alcune pedine tra cui De Vrij e Dumfries usciti dal Maradona malconci, l'Inter ritorna in testa alla classifica.