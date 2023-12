Come uscire da un ID Apple senza la password? Guida veloce!

Se ti sei chiestoquesto è l’articolo che fa per te. In un mondo sempre più connesso, ci sono situazioni comuni in cui gli utenti si trovano ad affrontare sfide legate alla gestione delle password. Grazie ai nostri dispositivi possiamo svolgere sempre più operazioni che ci semplificano la vita e ci aiutano quotidianamente sul lavoro. Le grandi case produttrici come l’azienda di Cupertino, ci offrono gli strumenti necessari per tutti questi compiti. Ma anche in questo caso, per la sicurezza e la protezione, ci troviamo di fronte a dover utilizzare password. Questo è sicuramente molto importante quando si tratta dell’ID Apple.

La problematica diventa sempre più complessa quando gli utenti, dimenticando le proprie credenziali, non sanno come uscire da ID Appel senza password. Non è solo un inconveniente molto seccante, ma può portare a conseguenze molto spiacevoli, soprattutto se l’ID non gli appartiene.

Accesso limitato ai servizi . Dimenticando la password dell’ID Apple è inevitabile riscontrare il problema di limitazione dei servizi e applicazioni associate. Scaricare nuove app, sincronizzare i dati o anche avere accesso alle proprie mail può diventare molto problematico.

. Dimenticando la password dell’ID Apple è inevitabile riscontrare il problema di limitazione dei servizi e applicazioni associate. Scaricare nuove app, sincronizzare i dati o anche avere accesso alle proprie mail può diventare molto problematico. Accesso non autorizzato . Se l’ID Apple appartiene a qualcun altro, ci può essere il rischio di accessi non autorizzati alle informazioni personali. Immaginiamo i conseguenti problemi di privacy e utilizzi impropri dell’account!

. Se l’ID Apple appartiene a qualcun altro, ci può essere il rischio di accessi non autorizzati alle informazioni personali. Immaginiamo i conseguenti problemi di privacy e utilizzi impropri dell’account! Problemi di sicurezza. Un’ottima gestione delle password è fondamentale per garantire la sicurezza online.

Potrebbero quindi sorgere questi problemi:

Non trascurando anche il semplice fatto che se tu volessi vendere o regalare il tuo dispositivo, senza dover effettuare un ripristino forzato, semplicemente dissociandolo dal tuo ID Apple, non potresti farlo. O magari hai pensato di utilizzare un tuo vecchio dispositivo, ma hai dimenticato la password e non sai come recuperala.

Per sapere come uscire da ID Apple senza password abbiamo pensato di proporti questa semplice guida con una soluzione molto efficace.

Tenorshare 4uKey si presenta come la migliore risposta al problema, essendo molto affidabile e pratico. Grazie a questo potente software sarai in grado di eliminare l’ID Apple dal tuo dispositivo. La sua funzione di unlocker ti aiuterà in questo e altri problemi che potresti riscontrare in futuro. Potrebbe anche esserti molto utile in caso di blocco del telefono se hai inserito la tua password troppe volte e sul tuo schermo compare il messaggio blocco di sicurezza , rendendo il tuo dispositivo non disponibile.

La sua interfaccia intuitiva e il processo molto logico, rendono l’utilizzo di 4uKey accessibile anche per gli utenti meno esperti. Quindi se vuoi sapere come sbloccare ID Apple senza password ecco i passaggi necessari che dovrai effettuare affidandoti al software di casa Tenorshare.

Come prima cosa recati sul sito del produttore, scarica e installa 4uKey sul tuo PC o Mac e avvia il programma. Ti troverai di fronte la schermata principale con tutte le opzioni disponibili. In questo caso fai click su “Sblocca ID Apple2 per iniziare la rimozione della password.

Collega tramite cavo USB il tuo dispositivo al computer, concedi le autorizzazioni per associarlo e infine clicca su “Iniziare a rimuovere”.

Trova il mio iPhone è disattivato . In questo caso 4uKey rimuoverà l’ID Apple immediatamente senza perdere nessun dato. Funziona su tutti i modelli di iPhone e iPad.

. In questo caso 4uKey rimuoverà l’ID Apple immediatamente senza perdere nessun dato. Funziona su tutti i modelli di iPhone e iPad. Trova il mio iPhone è attivato. In questo caso è richiesto un intervento da parte tua per ripristinare le impostazioni del tuo dispositivo.





Imposta una password di 6 cifre sul tuo iPhone

Abilita la verifica in due passaggi





Vai sulle impostazioni del tuo dispositivo

Tocca la voce “Generali”

Scorri il menù e tocca “Ripristina”

Tocca “Ripristina informazioni”

Arrivati a questo punto ti potrai trovare di fronte a uno dei seguenti scenari:Ecco cosa devi fare prima di rimuovere l’ID Apple:questa è la fase più importante, quindi segui passo dopo passo tutte le istruzioni che 4uKey ti mostrerà.Dovrai procedere in questo modo:

A questo punto dovrai attendere il riavvio, dopodiché 4uKey rimuoverà l’ID Apple. Al termine dell’operazione potrai accedere al tuo iPhone con un ID nuovo.

Tieni bene a mente che dovrai utilizzare un ID Apple differente o crearne uno nuovo. Se sul tuo iPhone è installato iOS 10.2 perderai i dati al termine del processo di sblocco. Se invece hai la versione11.4 o successive e il tuo iPhone non è attivato, 4uKey non potrà rimuovere o bypassare l’ID Apple e l’account iCloud.





Altre funzionalità di 4uKey





Grazie a 4uKey adesso sai come uscire da ID Apple senza password, ma non è tutto. Il programma è anche capace di risolvere vari problemi, eccolo più nello specifico.

Puoi rimuovere il codice tempo di utilizzo dello schermo e qualsiasi passcode senza doverti preoccupare di contattare centri assistenza o cercare altre eventuali password per una lunga sequenza di passaggi. Non avrai bisogno di iTunes o iCloud, con le relative credenziali, per riparare iPhone, iPad e iPod touch disabilitati. Potrai semplicemente bypassare la schermata e il profilo MDM senza dover ricorrere a vari stratagemmi e dover chiedere autorizzazioni ad altre persone. In più il programma è in grado di visualizzare anche le password salavate del Wi-Fi sui dispositivi iOS nuovi, quindi nessun pensiero per ricordarsi i dati d’accesso o cercare password dimenticate o impossibili da memorizzare.

In più è compatibile con gli ultimi modelli iOS 17/iPadOS 17 e iPhone 15. Quindi è perfettamente in grado di aiutarti per molti dei problemi più comuni e non che potresti avere sui tuoi dispositivi Apple. Rimuove qualsiasi passcode di 4-6 cifre, un codice numerico personalizzato, un codice d’accesso alfanumerico in pochi minuti.

Puoi rimuovere anche il controllo della supervisione aziendale nel tuo dispositivo con sistema operativo iOS o accedere al tuo iPhone se sei bloccato nella schermata di accesso alla gestione remota. Con un solo click 4uKey riesce a bypassare il blocco MDM senza la necessità di dover inserire il nome utente o la password.

Potrai semplicemente ripristinare le impostazioni di fabbrica senza doverti ricordare nessuna password e rimuovere il codice di tempo di utilizzo dello schermo senza perdere dati.

Conclusioni

È sempre bene avere un backup delle proprie password affinché il problema non si ripeta. Può essere molto utile appuntarle in un’agenda o magari in un file nel tuo computer. Anche se all’inizio potrebbe sembrare scocciante o superfluo, questo potrà risolvere la seccatura, casomai si ripresentasse.

Grazia a Tenorshare 4uKey hai una soluzione affidabile e accessibile per sapere come sbloccare ID Apple senza password. Puoi superare il problema in modo concreto e sicuro, senza nessuna particolare conoscenza informatica e senza dover correre alla ricerca di aiuto in qualche centro d’assistenza.