Intervista a Alessandro Betti: il successo di BNL per Telethon all'Opera con la Bohème al Petruzzelli

BARI - Dopo l'eccezionale successo dell'evento "BNL per Telethon all'Opera con la Bohème," che ha incantato il pubblico al Petruzzelli con una straordinaria esibizione a tutto esaurito, abbiamo avuto l'opportunità di intervistare uno degli artefici di questo spettacolo solidale record. Il direttore della Raccolta Fondi della Fondazione Telethon, Alessandro Betti, laureato nel '94 presso la Luiss Business School con specializzazione nelle Relazioni Industriali e un Master in Marketing & Comunicazione, ha una vasta esperienza nel settore commerciale e manageriale sia in Italia che all'estero.Da Barilla a Philips, da Bain Capital a Indesit, Betti ha ricoperto ruoli chiave, portando la sua competenza e dedizione al servizio di importanti aziende. Dal 2012, è il Direttore Raccolta Fondi della Fondazione Telethon, contribuendo in modo significativo al successo degli sforzi solidali dell'organizzazione.In questa intervista, ci avviciniamo a Alessandro Betti per saperne di più sul dietro le quinte di questo evento straordinario, esplorando il suo percorso professionale e il suo impegno nella raccolta fondi per una causa così importante.L’evento di Bari è in continuità con la partnership ultra trentennale di Fondazione Telethon con BNL - BNP Paribas che ci ha permesso di raccogliere circa 330 milioni dal 1991 ad oggi. Gli eventi territoriali permettono a Telethon di uscire dallo schermo televisivo e di farsi conoscere nelle comunità cittadine e regionali. È inoltre un modo per legare i clienti della banca e i nostri donatori in modo che diventino un unico ecosistema assieme a pazienti e ricercatori.Proprio le comunità locali sono fondamentali per toccare con mano l’eccellenza scientifica finanziata da Telethon e ricevere testimonianze da scienziati conosciuti e stimati a livelllo cittadino. Questo evento in particolare è stato un successo di raccolta fondi ma anche di partecipazione molto numerosa all’evento stesso, persone che continueranno a stare al nostro fianco e ci seguiranno in eventi futuri.⁠Tutti i fondi raccolti da Telethon vengono poi assegnati tramite una commissione medico scientifica indipendente che premia i progetti più promettenti e più vicini al letto del paziente.⁠Il mio passato manageriale è stato determinante per il successo della Fondazione. Applicare le tecniche di comunicazione e di progetto del profit al mondo delle donazioni e della filantropia è stata un’idea vincente. In poco più di 10 anni la raccolta è passata da 28 a 62 milioni di euro.Sono fondi liberi che si aggiungono agli altri raccolti e saranno a disposizione della nostra commissione medico scientifica. Ma quest’anno in particolare avremo bisogno di supporto per affrontare i costi della produzione e commercializzazione di Strimvelis, la prima terapia genetica prodotta e distribuita da Fondazione Telethon.I nostri donatori entrano a far parte di un ciclo di comunicazione con cui vengono aggiornati di tutti i progressi scientifici e rendicontati di ogni centesimo speso. Inoltre più di 12.000 volontari portano avanti la nostra missione sui territori con migliaia di eventi tutto l’anno in quasi ogni provincia d’Italia.Il messaggio è che ‘ogni vita conta’. Per quanto poco rilevante possa essere il numero di malati di una patologia genetica non c’è nessun individuo che possa essere definito tale. Fondazione Telethon si occupa di coloro che non avrebbero altrimenti nessuna attenzione pubblica o privata. E in 33 anni è arrivata alla terapia per alcune terribili malattie.Le comunità sono molto omogenee dal punto di vista del supporto ai diritti alla salute. La vera differenza sta nel pensare a lungo termine come donatori e, ad esempio, essere disposti a pensare ad enti benefici anche in relazione ai lasciti testamentari. Questo tipo di filantropia è più diffuso e accettato nei paesi anglosassoni che qui da noi.Ogni anno pubblichiamo in cartaceo e in digitale un ampio e dettagliato bilancio sociale dove sono dettagliati tutti gli impieghi di fondi. Inoltre abbiamo una governance trasparente, bilanci certificati, applicazione della 231 e un organismo di vigilanza che completa il lavoro del collegio sindacale a garanzia di tutti i donatori.Questo articolo potrebbe essere la prima testimonianza forte!