Condannato a dodici anni di reclusione per violenza sessuale su minorenne: sentenza nel Basso Salento

LECCE - Dopo un processo ordinario nel basso Salento, un uomo è stato condannato a dodici anni di reclusione per violenza sessuale aggravata nei confronti della propria nipote. Il reo avrebbe perpetrato gli abusi per un periodo di sei anni, dal 2011 al 2017, quando la vittima aveva soltanto 8 anni.La sentenza, emessa dai giudici al termine del processo, non solo impone una pena detentiva significativa, ma stabilisce anche una provvisionale di 10.000 euro e ordina il risarcimento del danno in separata sede alla giovane ora maggiorenne, vittima degli abusi sessuali.L'uomo condannato è stato altresì sottoposto all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e da ogni tipo di contatto con i minorenni. Questa misura restrittiva mira a proteggere potenziali futuri rischi per la sicurezza di minori, garantendo che il condannato non possa avvicinarsi a situazioni che coinvolgono la loro tutela.La vicenda ha visto l'abusante compiere atti riprovevoli nei confronti della sua nipote per diversi anni, e la sentenza rappresenta un passo significativo nel cercare giustizia per la giovane vittima. Ora maggiorenne, la ragazza riceverà un risarcimento che, sebbene non possa cancellare il trauma subito, simboleggia il riconoscimento del danno subito.