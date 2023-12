A Casamassima arriva AMO Multicultural Festival: Marocco e Italia si incontrano nel paese azzurro

CASAMASSIMA - Marocco e Italia si incontrano a Casamassima, paese azzurro di Puglia e borgo autentico d’Italia, in un evento organizzato dalla Fondazione Mons. Montanaro che prevede tre intense giornate di confronti e scambi interculturali, orientate a rafforzare i legami tra le comunità del Mediterraneo e creare una rete di collaborazione e connessione per promuovere la solidarietà e la fiducia reciproca. Si punterà, inoltre, a promuovere il dialogo istituzionale tra enti governativi e la collaborazione tra scuole, enti associativi e le realtà produttive del territorio, specie tra le comunità di Casamassima e Chefchaouen (Marocco).Dal 15 al 17 Dicembre andrà in scena a Casamassima AMO Multicultural Festival: Azzurro, Mediterraneo e Oltre per la fratellanza tra i popoli. L’evento sarà l’occasione per siglare ufficialmente il gemellaggio in corso di perfezionamento tra la città di Casamassima e la Municipalità di Chefchaouen, sorelle azzurre. L’evento prevede attività e appuntamenti rivolti ad un ampio target.Si parte venerdì 15 alle 10:30 con la marcia per la pace e la fratellanza tra i popoli con scuole, enti, associazioni e cittadini. Il pomeriggio, alle 18:00 presso le Officine Ufo, un importante convegno vedrà coinvolte istituzioni comunali, regionali e marocchini, esperti di diritti internazionali e geopolitici. Focus del convegno sarà il gemellaggio tra le città azzurre e i vantaggi ad esso collegati, seguirà il concerto del gruppo “In...canto di donne”. Sabato 16, alle ore 10:30 presso il palazzo municipale, si terrà la cerimonia ufficiale nel corso della quale sarà firmato il gemellaggio tra le due città, alla presenza delle istituzioni dei due Paesi. Dalle ore 17:30, spazio alle attività ludico-ricreative e laboratoriali.In Piazza del Popolo, nel borgo antico, sarà allestita una vera e propria piazza dei popoli con laboratori di animazione, danze mediterranee, tatuaggi all’hennè gratuiti, riproduzione del rito del tè marocchino, sfilata di abiti tradizionali, laboratori di scrittura araba e cerchio di percussioni aperto a tutti. Alle ore 20:30, nello stesso spazio, si terrà il concerto del Cantiere Comune Mediterraneo, un’orchestra itinerante sperimentale che “pesca nel Mediterraneo” sonorità comuni tra tutti i popoli.Domenica 17 si parte dalle ore 11:00 con un itinerario enogastronomico tra i sapori del Mediterraneo a cura dell’Istituto Rosa Luxemburg di Casamassima. Alle ore 16:00, invece, una guida turistica abilitata guiderà gli ospiti in un curioso tour nel paese azzurro di Casamassima, alla scoperta di tradizioni e usanze comuni tra le due città azzurre, quella italiana e quella marocchina.“Il festival - ha dichiarato la presidente della Fondazione, Nica Ferri - sarà un’importante occasione di dialogo ed incontro tra le istituzioni comunali, la Regione Puglia e la Municipalità marocchina di Chefchaouen, nonché l’incipit di un percorso di collaborazione futura in tema di relazioni internazionali, scambi culturali e turistici con i paesi del Mediterraneo”.